Депутат Верховной Рады: Отдаю дань уважения азербайджанцам

За 9 лет, прошедших после масштабного нападения России на Украину и аннексии Крыма, проживающие в Украине азербайджанцы, как и все граждане нашей страны, проявили себя в лучшем свете.

За 9 лет, прошедших после масштабного нападения России на Украину и аннексии Крыма, проживающие в Украине азербайджанцы, как и все граждане нашей страны, проявили себя в лучшем свете.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сказал член комитета по национально-культурным вопросам Верховной Рады Украины Святослав Юраш.

Он отметил, что азербайджанцы, являющиеся гражданами Украины, встали на защиту страны:

"Я видел азербайджанцев, участвовавших в боях вокруг Лисичанска. Отдаю дань уважения и почтения азербайджанцам, которые жертвуют своими жизнями ради защиты Украины. В то же время я также горжусь тем, что украинцы сражались за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Когда я был в Баку, мне рассказывали о войне 90-х годов и о том, что некоторые украинцы не покинули страну и участвовали в боях за ее оборону. У наших стран одинаковые представления о мире. Мы будем делать все возможное для защиты нашей территориальной целостности. Большое спасибо, что вы с нами на этом пути", - добавил он.