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Депутат Верховной Рады: Отдаю дань уважения азербайджанцам

Депутат Верховной Рады: Отдаю дань уважения азербайджанцам За 9 лет, прошедших после масштабного нападения России на Украину и аннексии Крыма, проживающие в Украине азербайджанцы, как и все граждане нашей страны, проявили себя в лучшем свете.
Другие страны
6 мая 2023 г. 13:45
Депутат Верховной Рады: Отдаю дань уважения азербайджанцам

За 9 лет, прошедших после масштабного нападения России на Украину и аннексии Крыма, проживающие в Украине азербайджанцы, как и все граждане нашей страны, проявили себя в лучшем свете.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сказал член комитета по национально-культурным вопросам Верховной Рады Украины Святослав Юраш.

Он отметил, что азербайджанцы, являющиеся гражданами Украины, встали на защиту страны:

"Я видел азербайджанцев, участвовавших в боях вокруг Лисичанска. Отдаю дань уважения и почтения азербайджанцам, которые жертвуют своими жизнями ради защиты Украины. В то же время я также горжусь тем, что украинцы сражались за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Когда я был в Баку, мне рассказывали о войне 90-х годов и о том, что некоторые украинцы не покинули страну и участвовали в боях за ее оборону. У наших стран одинаковые представления о мире. Мы будем делать все возможное для защиты нашей территориальной целостности. Большое спасибо, что вы с нами на этом пути", - добавил он.

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Версия на английском языке MP of Verkhovna Rada: ‘I pay my respects to the people of Azerbaijan’
Версия на азербайджанском языке Ali Radanın deputatı: "Azərbaycan xalqına ehtiramımı bildirirəm"

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