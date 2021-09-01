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Председатель комитета Верховной Рады: Киев и Баку - союзники, поддерживающие друг друга в сложный период

Председатель комитета Верховной Рады: Киев и Баку - союзники, поддерживающие друг друга в сложный период Азербайджан является стратегическим партнером Украины и это еще раз зафиксировано на днях в стратегии внешней политики страны.
Другие страны
1 сентября 2021 г. 16:42
Председатель комитета Верховной Рады: Киев и Баку - союзники, поддерживающие друг друга в сложный период

Азербайджан является стратегическим партнером Украины и это еще раз зафиксировано в стратегии внешней политики страны.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по финансовой, налоговой и таможенной политике, народный депутат Марьян Заблоцкий, комментируя сотрудничество Украины с Азербайджаном в рамках подписанного Владимиром Зеленским документа о внешнеполитической стратегии Украины.

По его словам, данный указ вносит ясность в истинный характер отношений между государствами и народами: "Стоит отметить, что активность межпарламентских связей, в частности интенсивная работа межпарламентской дружбы, вносит свою лепту в развитие отношений между странами.

Кроме того, в последние годы наблюдается активная роль Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины во главе с Хикметом Джавадовом в общественно - политической жизни Украины.

С момента обретения независимости между нашими странами возникли не просто дружественные отношения — общность проблем позволили Киеву и Баку стать союзниками, поддерживая друг друга в сложные периоды их истории".

Председатель комитета Верховной Рады отметил, что эта тенденция нашла своё продолжение в тесном взаимодействии в рамках ГУАМ, в солидарных голосованиях, и "вполне логично видеть Азербайджан стратегическим партнером Украины, что, несомненно, будет способствовать дальнейшему развитию отношений между странами".

В утвержденном президентом Украины Владимиром Зеленским стратегии "О Стратегии внешнеполитической деятельности Украины" утверждены отношения стратегического партнерства с Азербайджанской Республикой.

В отношениях с Азербайджаном особое внимание будет уделяться энергетическому сотрудничеству и созданию условий для расширения деятельности украинского бизнеса в Азербайджане, в частности привлечение юридических лиц Украины в реализации инфраструктурных и других проектов.

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