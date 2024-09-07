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Депутат Рады: В Украине за $37 тыс. покупают отсрочку от мобилизации

Депутат Рады: В Украине за $37 тыс. покупают отсрочку от мобилизации "Белые билеты" (военные билеты, освобождающие от службы в армии по состоянию здоровья - ред.) покупают в Украине для отсрочки от мобилизации за $37 тыс.
Другие страны
7 сентября 2024 г. 08:55
Депутат Рады: В Украине за $37 тыс. покупают отсрочку от мобилизации

"Белые билеты" (военные билеты, освобождающие от службы в армии по состоянию здоровья - ред.) покупают в Украине для отсрочки от мобилизации за $37 тыс.

Как передает Report, такие данные озвучил депутат Верховной Рады Украины Александр Юрченко.

"Мы постоянно слышим - там военком купил дом в Испании, там взяли военкома на взятке. Сейчас платят $37 тыс., чтобы получить "белый билет" - заявил он в эфире телепередачи "Ранок.LIVE".

Украинское издание "Страна", комментируя слова нардепа, напомнило, что до ужесточения мобилизационного законодательства стоимость отсрочки от мобилизации составляла $5-10 тыс.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynalı deputat: “Ağ hərbi bilet” almaq üçün 37 min dollar ödəyirlər

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