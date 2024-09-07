Депутат Рады: В Украине за $37 тыс. покупают отсрочку от мобилизации

"Белые билеты" (военные билеты, освобождающие от службы в армии по состоянию здоровья - ред.) покупают в Украине для отсрочки от мобилизации за $37 тыс.
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"Мы постоянно слышим - там военком купил дом в Испании, там взяли военкома на взятке. Сейчас платят $37 тыс., чтобы получить "белый билет" - заявил он в эфире телепередачи "Ранок.LIVE".
Украинское издание "Страна", комментируя слова нардепа, напомнило, что до ужесточения мобилизационного законодательства стоимость отсрочки от мобилизации составляла $5-10 тыс.