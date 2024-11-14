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Депутат Рады обвиняется в государственной измене

Депутат Рады обвиняется в государственной измене В Украине депутату Верховной рады Евгению Шевченко предъявлены обвинения в государственной измене.
Другие страны
14 ноября 2024 г. 22:49
Депутат Рады обвиняется в государственной измене

В Украине депутату Верховной рады Евгению Шевченко предъявлены обвинения в государственной измене.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

"Служба безопасности, Государственное бюро расследований и офис генерального прокурора собрали доказательства государственной измены со стороны действующего народного депутата Украины", - говорится в сообщении.

Имя фигуранта правоохранители не указывают. Однако, как сообщил в Telegram-канале советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко, речь идет о депутате Евгении Шевченко.

Согласно материалам дела, Шевченко систематически занимался информационно-подрывной деятельностью в интересах РФ, в октябре - ноябре 2024 года распространял искаженную информацию о командовании сил обороны Украины и об общественных настроениях внутри страны.

Отметим, что Евгений Шевченко - независимый депутат Рады. В 2021 году был исключен из парламентской фракции провластной партии "Слуга народа" после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

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Версия на азербайджанском языке Ali Radanın deputatı dövlətə xəyanətdə ittiham edilib

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