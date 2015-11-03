Депутат призвал запретить использование в России лайнеров, повреждавших фюзеляж

Баку. 03 ноября. REPORT.AZ/ Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям Михаил Дегтярев попросил главу Росавиации Александра Нерадько запретить эксплуатацию в России самолетов, получивших ранее механические повреждения фюзеляжа, сообщает во вторник газета "Известия".

Ранее в СМИ появилась информация, что разбившийся на Синайском полуострове российский авиалайнер "Когалымавиа" повреждал хвостовую часть во время выполнения рейса в 2001 году, когда его эксплуатировала другая авиакомпания.

Заместитель генерального директора "Когалымавиа" по техническим и производственным вопросам Андрей Аверьянов позже подтвердил эту информацию, но отметил, что этот случай и проведенный после него в 2001 году ремонт не могли стать причиной катастрофы, так как с тех пор любые недостатки уже были бы обнаружены.