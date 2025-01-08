Депутат: Президент Южной Кореи мог тайно покинуть резиденцию

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль мог тайно покинуть резиденцию, которая находится в округе Йонсан в центральной части Сеула, и расположиться в другом месте на фоне выдачи повторного ордера на его арест по делу о мятеже.

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль мог тайно покинуть резиденцию, которая находится в округе Йонсан в центральной части Сеула, и расположиться в другом месте на фоне выдачи повторного ордера на его арест по делу о мятеже.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в эфире радиостанции KBS заявил депутат от ведущей оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Ан Гю Бэк.

"По информации, которую я слышал, он уже покинул [округ] Йонсан и укрылся в стороннем месте. Мне дали такую информацию. Допускается, что он покинул резиденцию и находится в третьем месте. Я слышал, что и в полиции отслеживают местоположение, [исходя из этого предположения]", - добавил Ан Гю Бэк.

Демократическая партия "Тобуро" контролирует 170 из 300 мест в парламенте, ее депутаты внесли решающий вклад в импичмент Юн Сок Ёля.

Президент находился в своей резиденции с 14 декабря, когда ему объявили импичмент. 3 января, по данным полиции, он был в резиденции, когда следователи предприняли попытку его арестовать.