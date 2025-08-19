Финский депутат совершил суицид в здании парламента

Депутат парламента Финляндии во вторник покончил жизнь самоубийством в здании парламента.
Как сообщает Report, об этом пишет портал Yle со ссылкой на источник в управлении полиции Хельсинки.
Личность погибшего депутата известна, но его имя будет разглашаться только после того, как будут установлены связи с родственниками.
"Во вторник в здании парламента погиб человек. Звонок в полицию поступил через Центр тревоги в 11:06", - сообщает источник.
Полиция проводит проверку по факту смерти. Правоохранители отмечают, что признаков насильственной смерти не обнаружено.
На месте работают несколько полицейских патрулей и медики.