Депутат открыл стрельбу в здании парламента ЦАР

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Один из депутатов открыл стрельбу из пистолета в здании Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Центральноафриканской Республики (ЦАР).

Как передает Report со ссылкой на Agence France Presse (AFP), в результате инцидента никто не пострадал.

Сообщается, что депутат Альфред Йекатом, представляющий город Мбаики, попытался напасть на другого парламентария, а затем открыл стрельбу в воздух при попытке скрыться.

Полиция задержала Йекатома в здании ассамблеи. Ранее он, по информации AFP, служил в ВС ЦАР, а также возглавлял христианские вооруженные формирования "Антибалака". В 2015 году ООН внесла Йекатома в список лиц, "поддерживающих действия, которые подрывают мир" в ЦАР.