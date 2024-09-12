Депутат от АдГ выступил за кардинальное изменение миграционной политики ФРГ

Депутат Бундестага (парламента ФРГ) от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Готфрид Курио выступил за кардинальное изменение миграционной политики ФРГ.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в ходе дебатов по вопросам внутренней безопасности и борьбы с нелегальной миграцией.
"Никто из Сирии или Афганистана не находится в бегах на границе Евросоюза", - сказал он.
По его словам гражданская война в Сирии закончилась, поэтому всем вновь прибывшим следует отказать в приеме, а тех, кто уже находится в Германии, нужно вернуть обратно.
В ходе дебатов в Бундестаге также выступил глава Минюста Марко Бушман. Он подчеркнул, что, помимо всего прочего, необходимы меры по борьбе с исламистским терроризмом.
"Если в этой стране не соблюдаются федеральные и европейские законы, мы не можем с этим согласиться. Поэтому миграционная политика также должна быть ужесточена. С этой целью мы договорились об очень конкретных шагах в нашем пакете мер по борьбе с нелегальной миграцией и потенциально опасными исламистами, которые также влияют на факторы притяжения [мигрантов]", - резюмировал министр.