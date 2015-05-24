Депутат меджлиса: Иран и "шестерка" договорились об одновременной отмене санкций

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/Иран и "шестерка" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) на переговорах по иранской ядерной программе договорились об одновременной отмене экономических и финансовых санкций, действующих в отношении ИРИ. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявил 24 мая депутат иранского меджлиса (парламент) Камальэддин Пирмоаззен.

"Сохранение реактора на тяжелой воде в Араке, одновременная отмена экономических и финансовых санкций, действующих против ИРИ, сохранение предприятия Фордо, на котором будут действовать 1,444 тыс центрифуг - это часть пунктов будущего соглашения по иранской ядерной программе, на которые уже согласились государства "шестерки", - заявил законодатель журналистам, ссылаясь на выступление министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа и его заместителя и главы иранской делегации Аббаса Арагчи на закрытом заседания меджлиса. Главные иранские дипломаты были приглашены в парламент для отчета о ходе переговоров по ядерной сделке, отмечает агентство ИРНА.

26 мая в Вене делегации Исламской Республики и ЕС продолжат консультации по формированию проекта будущего соглашения.