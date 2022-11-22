О нас

Депутат Мажилиса: Запускается процесс политических реформ в Казахстане

Депутат Мажилиса: Запускается процесс политических реформ в Казахстане Казахстан, проведя досрочные выборы президента страны, запускает процесс политических реформ.
Другие страны
22 ноября 2022 г. 16:19
Депутат Мажилиса: Запускается процесс политических реформ в Казахстане

Казахстан, проведя досрочные выборы президента страны, запускает процесс политических реформ.

Как передает Report, об этом заявил депутат Мажилиса Айдос Сарым, комментируя итоги выборов.

"В воскресенье в Казахстане состоялись выборы, которые являются продолжением исторического референдума в июне, когда мы внесли изменения в значительную часть конституции", - сказал он.

По его словам, первой ступенью к реформированию были президентские выборы, весной следующего года также планируются выборы в Мажилис и местные представительные органы.

Депутат отметил, что вновь избранный президент Касым-Жомарт Токаев в свое программе обозначил идею о ежегодном перечислении половины инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия. По достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования.

Также депутат рассказал о том, что в июньском референдуме была принята поправка в закон в отношении природных ресурсов страны. "Сейчас народ Казахстана является собственником природных ресурсов страны, в то время как раньше это право было закреплено за государством", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
21 ноября 2022 г. 18:15
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
21 ноября 2022 г. 17:19
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
21 ноября 2022 г. 15:12
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
17 ноября 2022 г. 11:17
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25
Президент Татарстана посетит Азербайджан
Президент Татарстана посетит Азербайджан
15 ноября 2022 г. 12:01
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
14 ноября 2022 г. 11:28
Разрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
12 ноября 2022 г. 17:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi