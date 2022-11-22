Депутат Мажилиса: Запускается процесс политических реформ в Казахстане

Казахстан, проведя досрочные выборы президента страны, запускает процесс политических реформ.

Казахстан, проведя досрочные выборы президента страны, запускает процесс политических реформ.

Как передает Report, об этом заявил депутат Мажилиса Айдос Сарым, комментируя итоги выборов.

"В воскресенье в Казахстане состоялись выборы, которые являются продолжением исторического референдума в июне, когда мы внесли изменения в значительную часть конституции", - сказал он.

По его словам, первой ступенью к реформированию были президентские выборы, весной следующего года также планируются выборы в Мажилис и местные представительные органы.

Депутат отметил, что вновь избранный президент Касым-Жомарт Токаев в свое программе обозначил идею о ежегодном перечислении половины инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия. По достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования.

Также депутат рассказал о том, что в июньском референдуме была принята поправка в закон в отношении природных ресурсов страны. "Сейчас народ Казахстана является собственником природных ресурсов страны, в то время как раньше это право было закреплено за государством", - сказал он.