Депутат Госдумы: Предположение, что ОДКБ что-то должна Еревану, неправильное и некомпетентное

Предположение, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) что-то должна Еревану, неправильное и некомпетентное.

Предположение, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) что-то должна Еревану, неправильное и некомпетентное.

Как передает Report cо ссылкой на NEWS.ru, об этом заявил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров.

По его словам, ОДКБ не должна поставлять вооружения в Армению вне контрактов и возможностей производителей.

Он отметил, что Армения должна участвовать в специальной военной операции России в Украине, раз говорит, что является союзником Москвы: "Еревану необходимо активнее участвовать в проектах ОДКБ. Армения этого не делает, но при этом что-то еще требует. Значит, у нас неправильная система отношений с этой страной".

По мнению Федорова, Армения незаконно вышла из состава СССР с точки зрения международного права, так как не произвела процедуру до конца. По этой причине у Еревана нет правовых оснований считаться союзником Москвы.