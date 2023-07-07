Депутат: Франции нужно выйти из шенгенской зоны

Франции нужно выйти из шенгенской зоны, чтобы избежать новых беспорядков в стране.

Франции нужно выйти из шенгенской зоны, чтобы избежать новых беспорядков в стране.

Как передает Report, такое заявление сделал депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в эфире телеканала CNews.

"Нужно это остановить. Я единственный, кто требует установить национальные границы и выходить из Шенгена", - высказался депутат о неконтролируемой эмиграции во Франции.

Он также подчеркнул, что именно проблема с мигрантами - основная причина беспорядков во Франции.

Ранее стало известно, что бунты во Франции могут сорвать проведение Олимпиады-2024. Первые участники беспорядков уже получили тюремные сроки. Три человека уже получили наказание до четырех месяцев лишения свободы, а еще 30 протестующих предстанут перед судом в ближайшее время.