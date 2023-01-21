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Депутат Европарламента заявила о нехватке лекарств в Европе

Депутат Европарламента заявила о нехватке лекарств в Европе Греческий европарламентарий Мария Спираки заявила о нехватке лекарственных препаратов в Европе.
Другие страны
21 января 2023 г. 10:20
Депутат Европарламента заявила о нехватке лекарств в Европе

Член Европейского парламента, греческий депутат Мария Спираки заявила о нехватке лекарственных препаратов в Европе.

Как передает Report, об этом говорится в обращение Спираки к Европейской Комиссии (ЕК).

По ее словам, данная ситуация обусловлена перебоями в производстве и поставках необходимого сырья из Китая и Индии или их снижением.

"В качестве возможного средства борьбы с глобальным дефицитом рассматривается повышение цен на ранее дешевые фармацевтические средства при условии, что основное бремя такой меры не ляжет на пациентов", - добавила она.

В обращении Спираки также призвала ЕК принять меры для решения данной проблемы.

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