Депутат Европарламента объяснил необходимость уничтожения НАТО

Европе будет значительно лучше без блока НАТО и его военной машины.

Европе будет значительно лучше без блока НАТО и его военной машины.

Как передает Report, об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес.

"Европа окажется в лучшем положении, когда военной машины НАТО больше не будет, ей нечего предложить гражданам ЕС или в ином месте", - написал он в соцсети Х.

Уоллес задался риторическими вопросами, почему так много депутатов ЕП поддерживают войну вместо мира и так много депутатов Европарламента от партии "Зеленые" выступают за войну вместо мира.