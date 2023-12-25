Депутат Европарламента обвинила главу Еврокомиссии в эскалации войны в секторе Газа
Депутат Европарламента обвинила главу Еврокомиссии в эскалации войны в секторе ГазаДепутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли обвинила главу Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в эскалации войны в секторе Газа.
Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли обвинила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в эскалации войны в секторе Газа.
Как передает Report, об этом она написала в социальной сети "Х".
По словам Дейли, Урсула фон дер Ляйен, пришедшая к власти без единого голоса граждан, провела последние два месяца, "перекраивая внешнюю политику избранных правительств, чтобы поддержать жестокий режим апартеида, который она называет яркой демократией, в то время как он уничтожает детей".
"Боже мой, с такими "защитниками демократии" [как фон дер Ляйен]... Думаю, я выражу мнение многих граждан Европы, если скажу: "Нет, спасибо, фрау Геноцид", - сказала она.
And now a "Defence of Democracy Package" from a Commission led by a figure no member of the public ever voted for, who's spent the last 3 months swooping in & speaking over the foreign policies of elected governments, all to cheerlead for a genocidal apartheid regime. Nein danke. pic.twitter.com/FRkgLj6tew