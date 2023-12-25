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Депутат Европарламента обвинила главу Еврокомиссии в эскалации войны в секторе Газа

Депутат Европарламента обвинила главу Еврокомиссии в эскалации войны в секторе Газа Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли обвинила главу Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в эскалации войны в секторе Газа.
Другие страны
25 декабря 2023 г. 11:24
Депутат Европарламента обвинила главу Еврокомиссии в эскалации войны в секторе Газа

Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли обвинила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в эскалации войны в секторе Газа.

Как передает Report, об этом она написала в социальной сети "Х".

По словам Дейли, Урсула фон дер Ляйен, пришедшая к власти без единого голоса граждан, провела последние два месяца, "перекраивая внешнюю политику избранных правительств, чтобы поддержать жестокий режим апартеида, который она называет яркой демократией, в то время как он уничтожает детей".

"Боже мой, с такими "защитниками демократии" [как фон дер Ляйен]... Думаю, я выражу мнение многих граждан Европы, если скажу: "Нет, спасибо, фрау Геноцид", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyasının rəhbəri Qəzzada gərginliyin artmasında ittiham edilib
Версия на английском языке MEP accuses European Commission head of escalating war in Gaza Strip

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