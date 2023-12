Депутат Европарламента обвинила главу Еврокомиссии в эскалации войны в секторе Газа

Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли обвинила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в эскалации войны в секторе Газа.

Как передает Report, об этом она написала в социальной сети "Х".

По словам Дейли, Урсула фон дер Ляйен, пришедшая к власти без единого голоса граждан, провела последние два месяца, "перекраивая внешнюю политику избранных правительств, чтобы поддержать жестокий режим апартеида, который она называет яркой демократией, в то время как он уничтожает детей".

"Боже мой, с такими "защитниками демократии" [как фон дер Ляйен]... Думаю, я выражу мнение многих граждан Европы, если скажу: "Нет, спасибо, фрау Геноцид", - сказала она.