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Депутат ЕП: Если Евросоюз останется таким, какой он есть, Польша должна его покинуть

Депутат ЕП: Если Евросоюз останется таким, какой он есть, Польша должна его покинуть Польша должна покинуть Евросоюз и восстановить свой суверенитет.
Другие страны
29 июля 2025 г. 19:39
Депутат ЕП: Если Евросоюз останется таким, какой он есть, Польша должна его покинуть

Польша должна покинуть Евросоюз и восстановить свой суверенитет.

Как передает Report, такое заявление сделал депутат Европарламента от Польши Марек Юрек в эфире Polsatnews.

Он подчеркнул, что в 2003 году голосовал против вступления Польши в ЕС и до сих пор критически относится к этому объединению.

"Я, конечно, считаю, что Польша должна восстановить свой суверенитет в определенной перспективе. Если ЕС останется таким, какой он есть, то мы, конечно, должны его покинуть", - сказал он.

Политик считает, что сохранение нынешнего положения приведет к дальнейшему ослаблению национальной независимости Польши и потере контроля над внутренними вопросами, в том числе миграционной политикой.

"Мы должны осознавать, что механизм ЕС - это инструмент разрушения суверенитета в такой степени, что во время первого иммиграционного кризиса в 2014-2015. Польше было запрещено выбирать, кого мы готовы принять в нашу страну", - заключил он.

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