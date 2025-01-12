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Депутат Бундестага призвала военных США в Германии вернуться на родину

Депутат Бундестага призвала военных США в Германии вернуться на родину Депутат Бундестага Севим Дагделен (группа "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - BSW) призвала к выводу американских войск с территории Германии.
Другие страны
12 января 2025 г. 18:43
Депутат Бундестага призвала военных США в Германии вернуться на родину

Депутат Бундестага Севим Дагделен (группа "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - BSW) призвала к выводу американских войск с территории Германии.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Phoenix, об этом она заявила на федеральном съезде BSW в Бонне.

"Мы просто больше не можем позволить себе 37 тыс. военнослужащих в Германии. Поэтому мы и говорим: Ami go home ("Американцы, ступайте домой!" - ред.)", - сказала она.

По словам Дагделен, то же самое касается и американского оружия в ФРГ.

Депутат выступила против размещения в Германии американских ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Она назвала их "наступательным оружием США".

"Мы не хотим войны с Россией, которая бы велась с германской земли, мы хотим мира с Россией", - сказала Дагделен под громкие аплодисменты примерно 600 делегатов. "Вассальная преданность правительств Германии по отношению к США должна наконец закончиться", - подчеркнула она.

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