О нас

Депутат Бундестага обвинила власти ФРГ в крахе ее промышленности

Депутат Бундестага обвинила власти ФРГ в крахе ее промышленности Депутат Бундестага от группы "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Севим Дагделен заявила, что правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем разрушает промышленность ФРГ своими экономическими войнами и гибельной энергетичес
Другие страны
9 октября 2024 г. 14:51
Депутат Бундестага обвинила власти ФРГ в крахе ее промышленности

Депутат Бундестага от группы "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Севим Дагделен заявила, что правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем разрушает промышленность ФРГ своими экономическими войнами и гибельной энергетической политикой.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом депутат написала на своей странице в социальной сети "Х".

"После признания рецессии теперь появились новые плохие новости о реальной экономической ситуации в Германии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, министр финансов Кристиан Линднер, глава Минэкономики Роберт Хабек доводят германскую промышленность до краха своими экономическими войнами, финансированием прокси-войн США и НАТО и катастрофической энергетической политикой", - написала она.

7 октября Федеральное статистическое ведомство Германии сообщило, что объемы заказов в обрабатывающей промышленности страны в августе сократились на 5,8% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым резким падением этого показателя с января текущего года.

Как указывали в ведомстве, негативная динамика августа связана с тем, что ряд крупных заказов в ключевых сферах, включая производство судов, самолетов, железнодорожного транспорта и военной техники, был получен месяцем ранее.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха
В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха
7 октября 2024 г. 17:26
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
3 октября 2024 г. 13:05
Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС
Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС
7 октября 2024 г. 12:10
Футболист Реала Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
Футболист "Реала" Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
6 октября 2024 г. 09:21
Мероприятия в Азербайджане в рамках COP29 будут переводиться на шесть языков
Мероприятия в Азербайджане в рамках COP29 будут переводиться на шесть языков
7 октября 2024 г. 14:33
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
6 октября 2024 г. 14:22
В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое предупреждение
7 октября 2024 г. 16:41
Элин Сулейманов ответил на необоснованные обвинения, направленные против Азербайджана
Элин Сулейманов ответил на необоснованные обвинения, направленные против Азербайджана
7 октября 2024 г. 08:23
В Иране вновь произошло землетрясение 
В Иране вновь произошло землетрясение 
4 октября 2024 г. 13:02
Завтра в Баку воздух прогреется до 26 градусов тепла
Завтра в Баку воздух прогреется до 26 градусов тепла
6 октября 2024 г. 12:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi