Депутат Бундестага обвинила власти ФРГ в крахе ее промышленности

Депутат Бундестага от группы "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Севим Дагделен заявила, что правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем разрушает промышленность ФРГ своими экономическими войнами и гибельной энергетичес

Депутат Бундестага от группы "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Севим Дагделен заявила, что правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем разрушает промышленность ФРГ своими экономическими войнами и гибельной энергетической политикой.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом депутат написала на своей странице в социальной сети "Х".

"После признания рецессии теперь появились новые плохие новости о реальной экономической ситуации в Германии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, министр финансов Кристиан Линднер, глава Минэкономики Роберт Хабек доводят германскую промышленность до краха своими экономическими войнами, финансированием прокси-войн США и НАТО и катастрофической энергетической политикой", - написала она.

7 октября Федеральное статистическое ведомство Германии сообщило, что объемы заказов в обрабатывающей промышленности страны в августе сократились на 5,8% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым резким падением этого показателя с января текущего года.

Как указывали в ведомстве, негативная динамика августа связана с тем, что ряд крупных заказов в ключевых сферах, включая производство судов, самолетов, железнодорожного транспорта и военной техники, был получен месяцем ранее.