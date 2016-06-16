​Депутат парламента Великобритании получила ножевые ранения

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Депутат палаты общин от британской Лейбористской партии Хелен Джоан Кокс была тяжело ранена в городе Бирсталл в графстве Западный Йоркшир на севере Великобритании.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, по словам очевидцев, депутат получила огнестрельное и ножевое ранения неподалеку от библиотеки небольшого городка, расположенного близ города Лидса.

Предположительно, в библиотеке Кокс встречалась с избирателями.

Врачи оценивают состояние 41-летней Кокс как тяжелое.

По факту начато расследование.