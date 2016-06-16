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    ​Депутат парламента Великобритании получила ножевые ранения

    Врачи оценивают состояние 41-летней Кокс как тяжелое

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Депутат палаты общин от британской Лейбористской партии Хелен Джоан Кокс была тяжело ранена в городе Бирсталл в графстве Западный Йоркшир на севере Великобритании. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, по словам очевидцев, депутат получила огнестрельное и ножевое ранения неподалеку от библиотеки небольшого городка, расположенного близ города Лидса. 

    Предположительно, в библиотеке Кокс встречалась с избирателями.

    Врачи оценивают состояние 41-летней Кокс как тяжелое. 

    По факту начато расследование.

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