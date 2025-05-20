Департамент на севере Франции подвергся масштабной кибератаке

Департамент на севере Франции подвергся масштабной кибератаке

Работа административных органов северного французского департамента О-де-Франс была нарушена из-за масштабной кибератаки.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба префектуры департамента.

"Департамент подвергся масштабной кибератаке. Все информационные системы и обычные средства связи были деактивированы на неопределенный срок", - говорится в коротком сообщении.

"Телекоммуникационные средства были отключены в превентивном порядке", - сообщил газете La Tribune, представитель мэрии коммуны Нейи-сюр-Сен Жан-Кристоф Фромантен.

Он добавил, что сейчас ведутся работы по защите данных и оценке ущерба. Какую именно цель преследовали предполагаемые хакеры и в чем именно заключались действия злоумышленников, не сообщается.