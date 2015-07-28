Депардье запретили въезд в Украину

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Украинские власти запретили французскому актеру Жерару Депардье въезд на территорию страны сроком на пять лет. Об этом говорится в ответе Службы безопасности Украины (СБУ) на запрос издания «Апостроф», информирует Report со ссылкой на Lenta.Ru.

«23.07.2015 года относительно гражданина Франции и РФ Жерара Депардье было принято постановление о запрете ему въезда на Украину сроком на пять лет в интересах обеспечения безопасности нашего государства. На данный момент материалы находятся на обработке в Государственной пограничной службе», — говорится в документе, скан которого размещен на сайте издания.

Список, включающий более 500 деятелей искусства (среди которых фигурирует Депардье) и представляющих, по версии Министерства культуры Украины, угрозу национальной безопасности страны, был направлен в СБУ, а также в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) и Национальный совет по вопросам теле- и радиовещания.

22 мая Депардье во время презентации фильма «Долина любви» в Каннах прокомментировал украинский кризис и заявил, что очень любит президента РФ Владимира Путина. «Я люблю Россию и Украину, которая является ее частью», — сказал также актер.