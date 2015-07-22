​Депардье внесен в "черный список" Минкультуры Украины

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Министерство культуры Украины включило актера Жерара Депардье и еще 600 человек в черный список деятелей искусства, которые угрожают национальной безопасности, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Попавшим в черный список запрещен въезд на территорию Украины, также фильмы с их участием не будут допущены к показу в кинотеатрах страны. Более того, имена персон нон грата будет запрещено упоминать в СМИ.

По данным издания, причиной стало заявление Депардье о том, что он "любит Россию и Украину, которая является частью России", а также его высказывания в поддержку президента России Владимира Путина.

Помимо Депардье, персонами нон грата стали известный американский режиссер Оливер Стоун, актер Стивен Сигал, сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица, российский актер Алексей Баталов.

Всего, по данным издания, в список, который должен быть опубликован на сайте украинского министерства культуры 3 августа, включены около 600 деятелей культуры со всего мира.