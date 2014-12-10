Денежная составляющая Нобелевской премии мира пойдет на строительство школ в Пакистане

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Нобелевский лауреат премии мира, пакистанская правозащитница Малала Юсуфзаи направит денежную составляющую премии в свой фонд по борьбе за право девочек на получение образования. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом М. Юсуфзаи объявила, выступая на церемонии вручения премии в ратуше Осло.

"Первое, куда поступят эти средства, - на строительство школ в Пакистане, особенно у меня дома в Свате и Шангла. В моей родной деревне до сих пор нет средней школы для девочек. Я бы хотела ее построить, чтобы мои друзья могли получить образование - и возможность, которую оно дает для исполнения мечты. Но я не остановлюсь на этом. Я буду продолжать бороться, пока я не увижу, что все дети ходят в школу", - сказала Малала.

Денежная составляющая Нобелевской премии в размере 8 млн шведских крон (1,07 млн долларов) поделена между двумя лауреатами.