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Демократы США поддержали модернизацию ядерной триады страны

Демократы США поддержали модернизацию ядерной триады страны Демократическая партия США выступает в поддержку модернизации американской ядерной триады.
Другие страны
20 августа 2024 г. 09:18
Демократы США поддержали модернизацию ядерной триады страны

Демократическая партия США выступает в поддержку модернизации американской ядерной триады.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в политической платформе партии, утвержденной на общенациональном съезде партии в Чикаго.

В документе отмечается, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести. В демократической партии поддерживают "модернизацию администрацией [США] каждого элемента ядерной триады", а также инвестиции в ядерную сферу с целью гарантировать, что США смогут поддерживать и укреплять свои ядерные силы.

В манифесте поддерживается позиция администрации президента Джо Байдена, согласно которой ядерное оружие США предназначено для сдерживания стратегического нападения тех, кто угрожает США, их союзникам и партнерам с помощью ядерного оружия. При этом в партии считают, что США демонстрируют открытость к будущим переговорам по контролю над вооружениями, если конкуренты проявят интерес.

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