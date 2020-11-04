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Демонстранты в Нью-Йорке потребовали немедленной отставки Трампа

Демонстранты в Нью-Йорке потребовали немедленной отставки Трампа Демонстранты в Нью-Йорке потребовали немедленной отставки президента США Дональда Трампа
Другие страны
4 ноября 2020 г. 10:47
Демонстранты в Нью-Йорке потребовали немедленной отставки Трампа

Демонстранты в Нью-Йорке потребовали немедленной отставки президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости".

Сообщают, что в центре города собралась группа людей, которая выступает за незамедлительный уход с постов Трампа и вице-президента Майка Пенса. Протестующие скандируют лозунги: "К черту Трампа", "Трамп крадет наши выборы" и прочие. Отмечается, что среди демонстрантов были замечены активисты движения Black Lives Matter.

Ранее сообщалось, что полицейские столкнулись с протестующими представителями движения Black Lives Matter у Белого дома. Столкновения начались незадолго до закрытия участков на Black Lives Matter Plaza в Вашингтоне, которая находится прямо напротив резиденции президента. В результате одного человека задержали.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.

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