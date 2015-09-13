​Демонстранты в Кишиневе грозят новыми массовыми протестами

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Демонстранты в Кишиневе объявили, что намерены устроить в воскресенье новую массовую акцию протеста против коррупции.

Как передает Report со ссылкой на BBC, на прошлой неделе десятки тысяч человек собрались в центре столицы Молдавии, требуя отставки президента и проведения досрочных парламентских выборов не позднее марта 2016 года.

Участники протеста установили сотни палаток на центральной площади и заявили, что не покинут ее, пока не будут наказаны виновные в исчезновении одного миллиарда долларов из банков страны.

Премьер-министр Молдавии Валерий Стрелец сказал в ответ на требования протестующих, что власти Молдавии открыты для диалога с активистами.

Движение "Достоинство и справедливость", по призыву которого начались демонстрации в Кишиневе, в мае уже проводило акцию протеста против коррупции.

Тогда на митинге собралось около 10 тысяч человек.