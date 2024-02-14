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Демонстранты в Бейруте потребовали возвращения к власти экс-премьера Саада Харири

Демонстранты в Бейруте потребовали возвращения к власти экс-премьера Саада Харири Сотни сторонников суннитского движения "Аль-Мустакбаль" потребовали на митинге в центре Бейрута возвращения к власти их лидера, экс-премьера Саада Харири.
Другие страны
14 февраля 2024 г. 20:22
Демонстранты в Бейруте потребовали возвращения к власти экс-премьера Саада Харири

Сотни сторонников суннитского движения "Аль-Мустакбаль" потребовали на митинге в центре Бейрута возвращения к власти их лидера, экс-премьера Саада Харири.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС один из участников акции, состоявшейся у мечети Мухаммеда Амина на площади Пляс де Мартир.

"Несмотря на проливной дождь, сотни демонстрантов собрались в центре города, - отметил собеседник. - Они скандировали лозунги, призывая экс-премьера вернуться к политической деятельности и возглавить процесс возрождения страны после финансового коллапса". По его словам, акция преследовала цель показать, что "Харири остается основным политическим лидером суннитской общины".

Экс-премьер прибыл в Бейрут из Дубая, чтобы отметить 19-ю годовщину гибели своего отца - ливанского политика Рафика Харири, ставшего жертвой теракта 14 февраля 2005 года. Многочисленная толпа приветствовала появление бывшего премьера у мавзолея возле мечети в центре столицы, где похоронен его отец, однако тот воздержался от публичного выступления.

Позднее на встрече со сторонниками "Аль-Мустакбаль" возле своей резиденции в Бейт-эль-Васат он дал понять, что пока не собирается возвращаться на политическую арену. "Я помню о страдающем ливанском народе, где бы ни находился, - сказал Саад Харири. - Надеюсь вместе с вами, что придет время и ситуация исправится. Берегите страну, пусть бьется ее пульс".

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