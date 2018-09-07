Демонстранты в Басре подожгли консульство Ирана

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Сотни иракцев захватили и подожгли в пятницу консульство Ирана в Басре, где уже несколько суток не утихают антиправительственные акции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Официального подтверждения этой информации или комментария властей арабской страны пока не было.

В пятницу на улицы Басры вышли порядка 20 тыс. человек. Они выражали недовольство правительством из-за нехватки питьевой воды, электричества и других нужд. Демонстранты также подожгли здание городской администрации.