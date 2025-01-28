Демонстранты подожгли покрышки перед посольством США в ДР Конго

Демонстранты жгут покрышки перед посольством США в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе, требуя большего вмешательства международного сообщества в урегулирование напряженности на востоке страны.
Как передает Report, об этом сообщает Actualite.
"Демонстранты собрались во вторник утром перед посольством США в Киншасе, чтобы потребовать более активного участия международного сообщества в связи с присходящими на востоке страны. Правоохранители создали периметр безопасности вокруг здания, чтобы предотвратить любые беспорядки", - сообщает издание.
По всей столице проходят акции солидарности с вооруженными силами ДРК, ведущими бои на востоке страны.
Поводом для таких лозунгов стала ситуация на востоке страны, где ранее поддерживаемые Руандой повстанцы взяли город Гома, и в результате перестрелки были убиты еще четверо южноафриканских миротворцев.