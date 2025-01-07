Демонстранты блокируют ключевой торговый маршрут Пакистана с Китаем из-за длительных отключений электроэнергии

Сотни протестующих, возмущенных длительными отключениями электроэнергии, заблокировали ключевое шоссе на севере Пакистана, что нарушило двустороннюю торговлю с Китаем.

Сотни протестующих, возмущенных длительными отключениями электроэнергии, заблокировали ключевое шоссе на севере Пакистана, что нарушило двустороннюю торговлю с Китаем.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявили официальные лица Пакистана во вторник.

Протесты проходят в то время, когда Пакистан надеется привлечь больше китайских инвестиций для восстановления своей экономики в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора.

Жители Пакистана, который страдает от нехватки энергоресурсов, сталкиваются с многочасовыми отключениями электроэнергии, особенно летом. Однако, зимой отключения составляют до 20 часов в сутки, что создает дополнительные сложности для населения.