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Демонстранты блокируют ключевой торговый маршрут Пакистана с Китаем из-за длительных отключений электроэнергии

Демонстранты блокируют ключевой торговый маршрут Пакистана с Китаем из-за длительных отключений электроэнергии Сотни протестующих, возмущенных длительными отключениями электроэнергии, заблокировали ключевое шоссе на севере Пакистана, что нарушило двустороннюю торговлю с Китаем.
Другие страны
7 января 2025 г. 14:47
Демонстранты блокируют ключевой торговый маршрут Пакистана с Китаем из-за длительных отключений электроэнергии

Сотни протестующих, возмущенных длительными отключениями электроэнергии, заблокировали ключевое шоссе на севере Пакистана, что нарушило двустороннюю торговлю с Китаем.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявили официальные лица Пакистана во вторник.

Протесты проходят в то время, когда Пакистан надеется привлечь больше китайских инвестиций для восстановления своей экономики в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора.

Жители Пакистана, который страдает от нехватки энергоресурсов, сталкиваются с многочасовыми отключениями электроэнергии, особенно летом. Однако, зимой отключения составляют до 20 часов в сутки, что создает дополнительные сложности для населения.

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Версия на английском языке Key Pakistan-China trade route blocked by demonstrators over power outages

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