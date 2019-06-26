Демонстранты в Гонконге обратились с призывами к странам G20

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Сотни демонстрантов в Гонконге, выступающих против поправок к закону об экстрадиции, в ходе масштабной акции направились с листовками к консульским учреждениям 19 стран, лидеры которых примут участие в саммите G20 в японской Осаке, с требованием оказать давление на Китай, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Отметим, что порядка 1,5 тысячи демонстрантов подготовили листовки на разных языках с просьбой к G20 оказать им помощь в отстаивании автономии Гонконга. Листовки разносят в одно за другим консульством, акция, которую назвали "марафоном", призвана привлечь международное внимание к протестам против поправок к закону об экстрадиции.

Помимо этого, организаторы обратились к краудфандинговым платформам, где уже собрано около 850 тысяч долларов на публикацию рекламы в иностранных СМИ. Таким образом демонстранты хотят привлечь к своей проблеме как можно больше внимания других государств. По данным организаторов, они планируют разместить рекламу в период с четверга по субботу в изданиях Financial Times, New York Times и Japan Times.