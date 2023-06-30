Демонстрантам в Багдаде запретили сжигать флаг Швеции и проникать в ее посольство

Демонстрантам в Багдаде, которые в пятницу проведут массовую акцию протеста против недавнего сожжения в Стокгольме копии священной для мусульман книги - Корана, запрещено публично сжигать флаг Швеции и вторгаться на территорию посольства этой страны, расп

Демонстрантам в Багдаде, которые в пятницу проведут массовую акцию протеста против недавнего сожжения в Стокгольме копии священной для мусульман книги - Корана, запрещено публично сжигать флаг Швеции и вторгаться на территорию посольства этой страны, расположенного в центральной части иракской столицы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие указания даны специальным комитетом по организации протестов, сформированным сторонниками одного из наиболее авторитетных иракских лидеров, шиитского имама Муктады ас-Садра.

"Не разрешается публично сжигать флаг Королевства Швеция, можно сжигать в качестве альтернативы только флаг ЛГБТ-сообщества", - говорится в инструкции комитета, которую привел новостной портал Baghdad Al-Yaum. Манифестантам запрещено "штурмовать здание шведского посольства", а также "нести знамена отдельных политических партий, военизированных формирований или портреты конкретных деятелей". Организаторы протестов в столице призвали участников предстоящей акции к "полному сотрудничеству со службами безопасности".

Как ожидается, основная часть демонстрации пройдет у диппредставительства Швеции в Багдаде, манифестация начнется около 17:00 по местному времени и должна завершиться перед вечерним намазом. Однако уже с утра пятницы полиция принимает строжайшие меры безопасности в районе шведского посольства. По свидетельству очевидцев, несколько улиц, ведущих к посольствам других государств, перекрыты бетонными блоками.

Напомним, что в Стокгольме прошла акция с разрешения полиции в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. Позже посол Швеции была вызвана в МИД Ирака, где ей была вручена нота протеста. Иракские власти потребовали от Стокгольма выдачи иммигранта, иракца по национальности, который в Стокгольме сжег несколько страниц Корана, чтобы судить его на территории Ирака.