Демонстрация израильтян в Брюсселе: Откройте переходы в Газу, остановите войну!

На центральных улицах Брюсселя проходит Фестиваль танцев. Прямо на ступеньках Музея пива в выходные был установлен подиум, где играл DJ. В других частях города место стало бы стихийной танцплощадкой.

Однако, как следует из репортажа европейского бюро Report, молчаливая демонстрация на площади перед музеем к танцам не располагала.

На асфальте лежали пустые кастрюли и сковородки, символизирующие гуманитарный кризис и страдания населения анклава, которому не доставляются продукты и вода, медикаменты и другое самое необходимое.

По площади с плакатами в руках ходили мужчины и женщины разных возрастов и социальных групп, которых объединяли гражданство Израиля и отношением к тому, что происходит в секторе Газа. Плакаты содержали призывы и требования открыть пропускные пункты в Газу, Рафах и другие направления, остановить Израиль и прочие.

"Мне впервые стыдно за то, что я израильтянин, раньше я всегда этим гордился. А теперь, когда спрашивают откуда я родом, я чувствую себя некомфортно. А когда отвечаю, чувствую, как вокруг возникает напряженность и неловкость", - сказал один из демонстрантов, который предпочел не называть себя.