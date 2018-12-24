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    Демонстрации в Бейруте переросли в столкновения с полицией и погромы

    Полицейские формирования и армейские патрули применили силу

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Массовые демонстрации протеста в Бейруте против дороговизны и ухудшения социальных условий переросли в столкновения с представителями правоохранительных органов.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило в воскресенье агентство Al-Watania. 

    Полицейские формирования и армейские патрули применили силу, чтобы пресечь погромы, устроенные толпами молодежи на торговой улице Хамра, где были разбиты витрины магазинов и совершены нападения на обменные бюро. Стычки произошли также в районе Табарис и на проспекте Бишары Хури.

    В переданном агентством заявлении представитель военного командования призвал участников уличных акций в ливанской столице "не выходить за рамки гражданских протестов". "

    Армия признает право на мирные демонстрации и законность выдвижения социальных требований, но предупреждает, что активисты не должны прибегать к насильственным действиям и посягать на частную и государственную собственность", - подчеркивается в заявлении.

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