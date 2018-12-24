Демонстрации в Бейруте переросли в столкновения с полицией и погромы

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Массовые демонстрации протеста в Бейруте против дороговизны и ухудшения социальных условий переросли в столкновения с представителями правоохранительных органов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило в воскресенье агентство Al-Watania.

Полицейские формирования и армейские патрули применили силу, чтобы пресечь погромы, устроенные толпами молодежи на торговой улице Хамра, где были разбиты витрины магазинов и совершены нападения на обменные бюро. Стычки произошли также в районе Табарис и на проспекте Бишары Хури.

В переданном агентством заявлении представитель военного командования призвал участников уличных акций в ливанской столице "не выходить за рамки гражданских протестов". "

Армия признает право на мирные демонстрации и законность выдвижения социальных требований, но предупреждает, что активисты не должны прибегать к насильственным действиям и посягать на частную и государственную собственность", - подчеркивается в заявлении.