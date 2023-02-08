Во Франции пройдут демонстрации против пенсионной реформы, предлагаемой правительством

Демонстрации против пенсионной реформы, предлагаемой правительством Франции, пройдут в пятый раз по всей стране 16 февраля.

Демонстрации против пенсионной реформы, предлагаемой правительством Франции, пройдут в пятый раз по всей стране 16 февраля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse.

"По итогам собрания Национального союза автономных профсоюзов (UNSA) было принято решение о проведении пятого общенационального дня протеста 16 февраля", - заявил агентству заместитель генерального секретаря организации Доминик Корона.

Предыдущие демонстрации прошли во Франции 19 и 31 января, а также 7 февраля. Новые манифестации запланированы на 11 февраля.

Реформа, основные положения которой премьер-министр республики Элизабет Борн представила 10 января, предусматривает увеличение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году, увеличение до 1,2 тыс. евро минимальной полной пенсии для людей, отработавших не менее 43 лет за минимальную зарплату. Многие особые пенсионные режимы Франции будут отменены, это затронет, в частности, работников транспортной и энергетической сфер.