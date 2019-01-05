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    Демократы заверили Трампа, что не будут запускать процедуру импичмента

    Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с лидерами демократов в Конгрессе его заверили, что не собираются запускать процедуру импичмента
    © AP

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с лидерами демократов в Конгрессе его заверили, что демократы не собираются запускать процедуру импичмента.

    Как передаёт Report со ссылкой на «РИА Новости», Трамп выступил с данным заявлением перед журналистами в пятницу.

    «Я сказал: если вы собираетесь начать импичмент. (Новый спикер Палаты представителей НэнсиПелоси ответила, что «мы не готовимся к импичменту», – сказал Трамп.

    Ранее лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пэлоси заявила, что возможность импичмента президента США Дональда Трампа не исключена.

    В свою очередь член Палаты представителей Брэд Шерман заявил, что планирует выдвинуть резолюцию об импичменте президента США Дональда Трампа в первый день работы Конгресса нового созыва.

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