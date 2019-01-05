Демократы заверили Трампа, что не будут запускать процедуру импичмента

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Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с лидерами демократов в Конгрессе его заверили, что демократы не собираются запускать процедуру импичмента.

Как передаёт Report со ссылкой на «РИА Новости», Трамп выступил с данным заявлением перед журналистами в пятницу.

«Я сказал: если вы собираетесь начать импичмент. (Новый спикер Палаты представителей Нэнси) Пелоси ответила, что «мы не готовимся к импичменту», – сказал Трамп.

Ранее лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пэлоси заявила, что возможность импичмента президента США Дональда Трампа не исключена.

В свою очередь член Палаты представителей Брэд Шерман заявил, что планирует выдвинуть резолюцию об импичменте президента США Дональда Трампа в первый день работы Конгресса нового созыва.