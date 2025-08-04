Демократы в Конгрессе США призвали администрацию Трампа признать палестинское государство

Более десяти членов Палаты представителей США от Демократической партии обратились к администрации Дональда Трампа с призывом признать палестинское государство.

Более десяти членов Палаты представителей США от Демократической партии обратились к администрации Дональда Трампа с призывом признать палестинское государство.

Как сообщает Report, об этом сообщает Axios.

По данным портала, инициатива стала реакцией на ухудшающийся гуманитарный кризис в секторе Газа. Один из подписавших письмо - конгрессмен Эл Грин от Техаса - планирует внести в Конгресс резолюцию в поддержку права Палестины на государственность.

В письме, адресованном Трампу и госсекретарю Марко Рубио, законодатели ссылаются на обещание президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестину.

"Этот трагический момент подчеркнул необходимость признать право палестинцев на самоопределение... Мы призываем США сделать то же самое", - говорится в сообщении.