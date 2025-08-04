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Демократы в Конгрессе США призвали администрацию Трампа признать палестинское государство

Демократы в Конгрессе США призвали администрацию Трампа признать палестинское государство Более десяти членов Палаты представителей США от Демократической партии обратились к администрации Дональда Трампа с призывом признать палестинское государство.
Другие страны
4 августа 2025 г. 21:19
Демократы в Конгрессе США призвали администрацию Трампа признать палестинское государство

Более десяти членов Палаты представителей США от Демократической партии обратились к администрации Дональда Трампа с призывом признать палестинское государство.

Как сообщает Report, об этом сообщает Axios.

По данным портала, инициатива стала реакцией на ухудшающийся гуманитарный кризис в секторе Газа. Один из подписавших письмо - конгрессмен Эл Грин от Техаса - планирует внести в Конгресс резолюцию в поддержку права Палестины на государственность.

В письме, адресованном Трампу и госсекретарю Марко Рубио, законодатели ссылаются на обещание президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестину.

"Этот трагический момент подчеркнул необходимость признать право палестинцев на самоопределение... Мы призываем США сделать то же самое", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Konqresdə demokratlar Tramp administrasiyasını Fələstin dövlətini tanımağa çağırıb

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