CNN: демократы в Конгрессе одобрят $1 млрд на безопасность на границе США, но не на стену

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Фракция Демократической партии в нижней палате Конгресса США готова на компромисс с администрацией президента Дональда Трампа по финансированию безопасности на границе с Мексикой, но не по строительству там преграды на пути нелегальных иммигрантов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу со ссылкой на свои источники в Конгрессе телекомпания CNN.

По ее данным, демократы на следующей неделе проведут голосование по пакету из шести законопроектов, посвященных повышению уровня безопасности на границе США с Мексикой. Предусматривается, в частности, выделение дополнительно $1 млрд на эти цели. Однако оппозиционная партия в Палате представителей Конгресса не включила в проекты законов положение о финансировании сооружения стены.

Данное обстоятельство неизбежно помешает сторонам достичь компромисса, позволяющего возобновить работу федерального правительства, отмечает CNN. По ее оценке, демократы проведут голосование лишь для отвода глаз и будут настаивать на том, что безопасность на границе можно обеспечить иными путями, а не строительством физической преграды.

С 22 декабря прошлого года в США частично приостановлена деятельность правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Без финансирования оказалась четверть госаппарата: девять министерств с 800 тыс. сотрудников, из которых 380 тыс. были отправлены в неоплачиваемый отпуск. Остальные продолжают работать без зарплаты уже 26 дней.

Причиной этого стал провал попытки республиканцев и демократов в Конгрессе согласовать параметры бюджета. Ключевое разногласие - вопрос о постройке стены на границе с Мексикой. Трамп настаивает на выделении на эти цели $5,7 млрд. Демократы готовы одобрить только $1,3 млрд.