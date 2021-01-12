Демократы собрали достаточное для импичмента Трампа число голосов

По крайней мере 218 конгрессменов поддержали резолюцию об импичменте Дональда Трампа.

По крайней мере 218 конгрессменов поддержали резолюцию об импичменте Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом пишет Politico .

По информации издания, этого количества голосов достаточно для того, чтобы документ утвердили для проведения голосования в палате представителей Конгресса США.

Действующего президента Соединенных Штатов попытаются отстранить от должности за "подстрекательство к мятежу" у Капитолия на прошлой неделе, повлекшему смерть людей.

Спикер Нэнси Пелоси дала понять, что палата представителей проголосует по этому документу, если Трамп откажется уйти в отставку, а вице-президент Майк Пенс не предпримет никаких действий, чтобы отстранить его в соответствии с 25-й поправкой.

Ранее днем демократы официально внесли в конгресс США статью импичмента Дональду Трампу о "подстрекательстве к мятежу". В документе говорится, что президент страны заслуживает отстранения и в будущем не должен занимать выборные должности, поскольку совершил преступление, "разжигая насилие" против властей Соединенных Штатов.