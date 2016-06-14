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    ​Демократы Сената США требуют ужесточить контроль за продажей оружия

    Гарри Рид: Нет никакого оправдания тому, что предполагаемые террористы могут покупать оружие

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/  Демократы в Сенате США намерены потребовать голосования по законопроекту, который запретит лицам, входящим в список предполагаемых террористов, приобретать оружие и взрывчатые вещества. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом  заявил глава фракции Демократической партии в сенате США Гарри Рид.

    "Мы намерены как можно скорее форсировать голосование по этой лазейке для террористов. Нет никакого оправдания тому, что предполагаемые террористы могут покупать оружие", — заявил Рид.

    В ходе выступления в Сенате Рид раскритиковал республиканцев, которые, по его словам, не поддержали законопроект о контроле за оружием, продвигаемый демократами в течение нескольких лет. По мнению членов фракции, если бы подобный законопроект был принят, это позволило бы предотвратить трагедию в Орландо.

    В ночь на воскресенье при стрельбе в гей-клубе в Орландо 50 человек погибли и 53 были ранены. Нападавший житель Флориды Омар Матин был ликвидирован полицией. Инцидент стал крупнейшим по числу жертв в подобных преступлениях в истории США.

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