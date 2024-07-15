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Демократы считают, что покушение на Трампа повысило его шансы на победу

Демократы считают, что покушение на Трампа повысило его шансы на победу Часть демократов считают, что покушение на экс-президента США Дональда Трампа увеличило его шансы победить на выборах главы государства.
Другие страны
15 июля 2024 г. 08:50
Демократы считают, что покушение на Трампа повысило его шансы на победу

Часть демократов считают, что покушение на экс-президента США Дональда Трампа увеличило его шансы победить на выборах главы государства.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники.

"Президентская гонка вчера вечером завершилась", - сказал один из консультантов Демократической партии. Как отмечает NBC, еще не определившиеся избиратели с большой вероятностью проголосуют за Трампа "из сочувствия".

С учетом потрясений в Демократической партии из-за провального выступления президента США Джо Байдена на дебатах ситуация складывается в пользу республиканцев, подчеркивает телекомпания.

Напомним, что покушение на Трампа было совершено 13 июля (в ночь на 14 июля по бакинскому времени) во время его выступления перед избирателями в рамках предвыборной кампании в штате Пенсильвания. Позднее Секретная служба заявила о ликвидации подозреваемого, который был идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс.

В результате инцидента погиб один человек, по меньшей мере двое получили ранения.

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Версия на английском языке NBC: Democrats believe assassination attempt boosts Trump's chances
Версия на азербайджанском языке NBC: Demokratlar sui-qəsd cəhdinin Trampın qalib gəlmə şansını artırdığına inanırlar

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