Демократы считают, что покушение на Трампа повысило его шансы на победу

Часть демократов считают, что покушение на экс-президента США Дональда Трампа увеличило его шансы победить на выборах главы государства.

Часть демократов считают, что покушение на экс-президента США Дональда Трампа увеличило его шансы победить на выборах главы государства.

Как передает Report , об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники.

"Президентская гонка вчера вечером завершилась", - сказал один из консультантов Демократической партии. Как отмечает NBC, еще не определившиеся избиратели с большой вероятностью проголосуют за Трампа "из сочувствия".

С учетом потрясений в Демократической партии из-за провального выступления президента США Джо Байдена на дебатах ситуация складывается в пользу республиканцев, подчеркивает телекомпания.

Напомним, что покушение на Трампа было совершено 13 июля (в ночь на 14 июля по бакинскому времени) во время его выступления перед избирателями в рамках предвыборной кампании в штате Пенсильвания. Позднее Секретная служба заявила о ликвидации подозреваемого, который был идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс.

В результате инцидента погиб один человек, по меньшей мере двое получили ранения.