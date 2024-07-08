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WSJ: Демократы рассматривают Харрис как единственную возможную замену Байдену

WSJ: Демократы рассматривают Харрис как единственную возможную замену Байдену Элита Демократической партии рассматривает вице-президента США Камалу Харрис как единственного кандидата на замену американскому лидеру Джо Байдену в президентской гонке.
Другие страны
8 июля 2024 г. 03:21
WSJ: Демократы рассматривают Харрис как единственную возможную замену Байдену

Элита Демократической партии рассматривает вице-президента США Камалу Харрис как единственного кандидата на замену американскому лидеру Джо Байдену в президентской гонке.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

"У элиты уже складывается консенсус, что единственной альтернативой Байдену является вице-президент Камала Харрис. Будет звучать недовольство, что она тоже отстает от Трампа по опросам, и ей придется оправдываться за инфляцию и другие проблемы, оставшиеся от Байдена, - пишет издание. - Однако элита в партии, которая преклоняется перед политикой идентичности, побоится отказывать в выдвижении женщины - представительницы меньшинств".

По мнению авторов статьи, демократам стоит официально уладить вопрос с заменой Байдена на Харрис, которая сможет быть кандидатом от партии на президентских выборах, на общенациональном съезде, что "привлечет мировое внимание".

Очередные выборы пройдут в США 5 ноября. Байден и республиканец Дональд Трамп уже гарантировали себе официальное выдвижение в качестве кандидатов на пост президента от своих партий.

Предполагалось, что официально их кандидатуры будут утверждены на общенациональных партийных съездах республиканцев и демократов. Однако после совершенно провального выступления Байдена на предвыборных теледебатах с Трампом, состоявшихся 27 июня, в Соединенных Штатах, причем и в стане демократов, стали все громче звучать призывы к нынешнему хозяину Белого дома отказаться от дальнейшей борьбы за высший государственный пост.

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