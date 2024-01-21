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Демократы обеспокоились ходом предвыборной кампании Байдена

Демократы обеспокоились ходом предвыборной кампании Байдена Ряд законодателей Демократической партии США выразили обеспокоенность предвыборной кампанией главы государства Джо Байдена, поскольку политика действующего президента крайне непопулярна, а его рейтинги продолжают падать.
Другие страны
21 января 2024 г. 14:42
Демократы обеспокоились ходом предвыборной кампании Байдена

Ряд законодателей Демократической партии США выразили обеспокоенность предвыборной кампанией главы государства Джо Байдена, поскольку политика действующего президента крайне непопулярна, а его рейтинги продолжают падать.

Как передает Report, об этом пишет Fox News.

Так, сенатор Берни Сандерс обеспокоен подходом команды Байдена к предстоящим выбором. По его словам, президенту следует изменить своей курс, поскольку поддержка Израиля нанесла ущерб его репутации среди молодых избирателей.

"Нет сомнений, молодым людям, я думаю, большинству американцев, очень трудно не волноваться о том, что происходит сейчас… Президент Байден должен изменить курс", — считает он.

Другие демократы в нижней палате конгресса, такие как бывший лидер большинства в палате представителей Стени Хойер и Бенни Томпсон выразили опасения по поводу направления кампании, отмечается в тексте.

Телеканал также отмечает, что стратеги Демократической партии Дэвид Аксельрод и Джеймс Карвилл выразили обеспокоенность по поводу шансов Байдена на переизбрание.

"Байдену предстоит тяжелая борьба на выборах 2024 года. Несколько опросов показали, что он находится под угрозой, и его популярность остается низкой", — констатирует Fox News.

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Версия на азербайджанском языке Demokratlar Baydenin seçki kampaniyasının gedişindən narahatdırlar

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