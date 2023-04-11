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Демократическая партия США определится с кандидатом в президенты в августе 2024 года

Демократическая партия США определится с кандидатом в президенты в августе 2024 года Демократическая партия США собирается согласовать претендента на должность главы государства от политической силы на съезде в конце лета 2024 года.
Другие страны
11 апреля 2023 г. 21:47
Демократическая партия США определится с кандидатом в президенты в августе 2024 года

Демократическая партия США собирается согласовать претендента на должность главы государства от политической силы на съезде в конце лета 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на Chicago Sun-Times, конференция демократов пройдет 19-22 августа, где и будет выбран кандидат, ставший победителем праймериз партии.

Отмечается, что национальный комитет Демпартии выбрал городом для проведения съезда Чикаго, о чем уже уведомили местные власти. Само мероприятие пройдет в двух местах: в United Center - главном месте съезда Демократической партии 1996 года в Чикаго - и в конференц-центре McCormick Place, где в 2012 году проходил саммит НАТО.

При этом о выборе Чикаго в качестве города для конференции губернатору штата Иллинойс Джею Прицкеру, по данным издания, рассказал сам президент США Джо Байден. Источник Chicago Sun-Times подчеркивает, что глава государства сделал это в ходе телефонного разговора с руководителем региона.

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