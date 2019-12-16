​Демократы обвинили Трампа во взяточничестве и мошенничестве

Демократы юридического комитета Палаты представителей Конгресса США обвинили американского лидера Дональда Трампа во взяточничестве и мошенничестве с использованием телефона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в понедельник 169-страничном отчете по двум утвержденным в пятницу статьям обвинения президента.

Глава государства "должен быть отстранен от должности в порядке импичмента за госизмену, взяточничество и другие тяжкие преступления и проступки", указано в докладе.

В отчете утверждается, что Трамп совершил "многочисленные федеральные преступления". Президент-республиканец, по версии его оппонентов-демократов, "предал народ этой страны" и должен быть отстранен от должности.

Демократы считают главным свидетельством злоупотребления властью со стороны главы вашингтонской администрации его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшийся 25 июля. По версии демократов, Трамп оказывал давление на украинского лидера с целью побудить Киев помочь переизбраться на второй срок в 2020 году. Именно этот разговор демократы приравнивают к "мошенничеству с использованием телефона", которое "проводилось в рамках схемы взяточничества".