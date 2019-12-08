Демократы обнародовали доклад с конституционными основаниями импичмента Трампа

Члены Демократической партии Соединенных Штатов из юридического комитета Палаты представителей Конгресса обнародовали доклад, в котором проясняются конституционные основания для импичмента президента Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщает CNN.

В документе отмечается, что действующие глава американского государства «серьезно злоупотребляет властью».

По мнению демократов, такая ситуация предает национальные интересы за счет связей с иностранцами, а также подрывает свои должностные обязанности или институт выборов.

Они также считают, что любое злоупотреблений общественным доверием само по себе является основанием для импичмента.