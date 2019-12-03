​Демократы нашли основания для импичмента Трампу

Демократы обнародовали в конгрессе итоговый доклад расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу, в котором обвинили главу государства в подстрекании властей Украины к вмешательству в будущие выборы в США, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Трамп лично или действуя через агентов в и вне правительства США подстрекал иностранное правительство, Украину, к вмешательству, чтобы извлечь выгоду для своего переизбрания", - говорится в предисловии к докладу от имени главы комитета по разведке палаты представителей Адама Шиффа.

Кроме того, Трампа назвали первым президентом США, который пытался помешать расследованию по импичменту. Демократы напомнили, что палата представителей в соответствии с разделом 1 Конституции имеет исключительное право на такое расследование.

"Он публично и неоднократно отвергал полномочия конгресса по осуществлению надзора над его деятельностью и напрямую бросил вызов полномочиям палаты представителей по проведению расследования по импичменту", - говорится в докладе.

Отмечается, что Трамп также публично подвергал нападкам и угрозам свидетелей, которые давали показания о ненадлежащем исполнении им обязанностей. Авторы доклада заявили, что это дает основания для серьезных опасений о возможных нарушениях уголовного законодательства, призванного защищать свидетелей.