​Демократы направят доклад по импичменту Трампа в конгресс США

Демократы, которые ведут в конгрессе Соединенных Штатов расследование в рамках импичмента американского лидера Дональда Трампа, планируют вскоре направить соответствующий доклад своим коллегам в юридический комитет, передает Report со ссылкой на Reuters.

"Председатель специального комитета по разведке палаты представителей Соединенных Штатов Адам Шифф заявил, что комитеты, ведущие расследование в рамках импичмента президента Дональда Трампа, направят свой доклад в юридический комитет вскоре после того, как конгресс вернется с каникул в связи с Днем благодарения в Вашингтон на следующей неделе", - сообщает агентство.

Отмечается, что в письме к коллегам по конгрессу демократ Шифф написал, что данный вопрос "не может ждать ввиду намерения защитить безопасность нации и честности выборов".