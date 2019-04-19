Демократы будут добиваться передачи конгрессу полной версии доклада Мюллера

Глава комитета по юридическим делам палаты представителей США Джерри Надлер заявил, что будет добиваться передачи ему полной версии доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает агентство Associated Press.

По словам демократа Надлера, он считает нужным изучить не только полную версию доклада, но и все имеющие отношения к расследованию материалы. Это вызвано тем, что в отредактированной версии документа, по мнению конгрессмена, есть моменты, указывающие на нарушения, которые мог допустить президент США Дональд Трамп.

Ранее в четверг Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Роберта Мюллера. Спецпрокурор пришел к выводу, что предвыборный штаб Дональда Трампа не состоял в сговоре с Россией перед выборами 2016 года. При этом в докладе утверждается, что РФ, тем не менее, пыталась повлиять на результаты голосования в США.

Глава Минюста Уильям Барр пообещал, что в случае необходимости может передать некоторым конгрессменам другую, в меньшей степени отредактированную версию доклада. О передаче полной версии, по словам Барра, сейчас речи быть не может. Это связано, в частности, с тем, что часть содержащейся в тексте информации используется в рамках еще не завершенных судебных разбирательств. Раскрытие таких данных может навредить правосудию.